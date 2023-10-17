قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله وبلدة قطنة شمال غرب القدس – موقع قناة المنار – لبنان
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October 17 2023 - 06:22

قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله وبلدة قطنة شمال غرب القدس

منذ 1 ساعة 17 October، 2023
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