غارة صهيونية جديدة على وسط مدينة خان يونس – موقع قناة المنار – لبنان
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October 17 2023 - 04:50

غارة صهيونية جديدة على وسط مدينة خان يونس

منذ 22 mins 17 October، 2023
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