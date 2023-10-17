مندوب كيان الاحتلال: إذا تخلت حماس عن أسلحتها وسلمت الرهائن فإن الحرب ستنتهي – موقع قناة المنار – لبنان
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October 17 2023 - 04:50

مندوب كيان الاحتلال: إذا تخلت حماس عن أسلحتها وسلمت الرهائن فإن الحرب ستنتهي

منذ 1 ساعة 17 October، 2023
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