مندوب كيان الاحتلال: يجب على “إسرائيل” أن تمحو حماس من أجل حماية نفسها وليس من أجل الانتقام – موقع قناة المنار – لبنان
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October 17 2023 - 04:50

مندوب كيان الاحتلال: يجب على “إسرائيل” أن تمحو حماس من أجل حماية نفسها وليس من أجل الانتقام

منذ 1 ساعة 17 October، 2023
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