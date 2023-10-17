مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: أكثر من ألف طفل فلسطيني قتل خلال هذا الهجوم وعائلات أبيدت بأكملها – موقع قناة المنار – لبنان
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October 17 2023 - 04:50

مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: أكثر من ألف طفل فلسطيني قتل خلال هذا الهجوم وعائلات أبيدت بأكملها

منذ 1 ساعة 17 October، 2023
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