بلينكين: الولايات المتحدة و”إسرائيل” اتفقتا على خطة تسمح بوصول المساعدات إلى المدنيين في غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 17 2023 - 04:50

بلينكين: الولايات المتحدة و”إسرائيل” اتفقتا على خطة تسمح بوصول المساعدات إلى المدنيين في غزة

منذ 2 ساعة 17 October، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة