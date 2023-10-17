الاحتلال يعتقل 30 عاملاً من غزة كانوا يتواجدون في المدرسة الصناعية في حلحول شمال الخليل – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 17 2023 - 03:18

الاحتلال يعتقل 30 عاملاً من غزة كانوا يتواجدون في المدرسة الصناعية في حلحول شمال الخليل

منذ 60 mins 17 October، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة