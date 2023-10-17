الصحة الفلسطينية: 1200 بلاغ عن مفقودين بينهم 500 طفل تحت ‫الأنقاض جراء استمرار قصف العدو في غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 17 2023 - 01:46

الصحة الفلسطينية: 1200 بلاغ عن مفقودين بينهم 500 طفل تحت ‫الأنقاض جراء استمرار قصف العدو في غزة

منذ 17 mins 17 October، 2023
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