ألوية الناصر صلاح الدين في نابلس تستهدف حاجز بيت فوريك والنقطة المقامة على جبل جرزيم بصليات كثيفة ومركزة من الرصاص – موقع قناة المنار – لبنان
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October 17 2023 - 01:46

ألوية الناصر صلاح الدين في نابلس تستهدف حاجز بيت فوريك والنقطة المقامة على جبل جرزيم بصليات كثيفة ومركزة من الرصاص

منذ 1 ساعة 17 October، 2023
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