رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن وكابينت الحرب يوقفون اجتماعهم ويدخلون الملاجئ – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 16 2023 - 21:12

رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن وكابينت الحرب يوقفون اجتماعهم ويدخلون الملاجئ

منذ 45 mins 16 October، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة