وزارة الصحة في غزة: العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مسح أحياء سكنية واسعة وأخرج عوائل بكاملها من السجل المدني – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 16 2023 - 19:40

وزارة الصحة في غزة: العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مسح أحياء سكنية واسعة وأخرج عوائل بكاملها من السجل المدني

منذ 40 mins 16 October، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة