كتائب القسام تطلق صاروخ “متبّر” تجاه طائرة صهيونية مسيرة في سماء خانيونس – موقع قناة المنار – لبنان
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October 16 2023 - 19:40

كتائب القسام تطلق صاروخ “متبّر” تجاه طائرة صهيونية مسيرة في سماء خانيونس

منذ 44 mins 16 October، 2023
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