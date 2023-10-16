‫أبو مرزوق : الكيان الصهيوني وامريكا ومن معهما يخشون ‫دخول حزب الله الى الحرب – موقع قناة المنار – لبنان
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October 16 2023 - 19:40

‫أبو مرزوق : الكيان الصهيوني وامريكا ومن معهما يخشون ‫دخول حزب الله الى الحرب

منذ 46 mins 16 October، 2023
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