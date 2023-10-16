‫اعلام العدو: تأجيل موعد اجتماع الطاقم الوزاري المصغر عقب ‫انطلاق صفارات الإنذار في تل أبيب مرتين – موقع قناة المنار – لبنان
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October 16 2023 - 19:40

‫اعلام العدو: تأجيل موعد اجتماع الطاقم الوزاري المصغر عقب ‫انطلاق صفارات الإنذار في تل أبيب مرتين

منذ 49 mins 16 October، 2023
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