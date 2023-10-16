السيد رئيسي يحذّر من استمرار الحصار وقتل النساء والأطفال في غزة

ناقش الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي، تطورات الأوضاع في فلسطين خلال اتصالين هاتفيين مع الرئيسين الروسي والتركي، فلاديمير بوتين ورجب طيب اردوغان.

وأعلن نائب الشؤون السياسية لرئاسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، محمد جمشيدي، انه”من خلال محادثة هاتفية جرت اليوم بين رئيسي إيران وروسيا، حذر رئيس الجمهورية من استمرار جرائم الكيان الصهيوني”.

واعتبر رئيسي خلال هذا الإتصال، استمرار الحصار وقتل النساء والأطفال والهجوم البري على غزة سببا لحدوث حرب طويلة الأمد وواسعة النطاق.

كما ناقش الرئيس الإيراني مع الرئيس التركي أحداث فلسطين وحرب الكيان الصهيوني ضد المقاومة واهالي غزة، وكذلك رفع مستوى التوتر في المنطقة،

وتباحث الرئيسان خلال هذا الإتصال الحلول الممكنة والإجراءات التي يجب اتخاذها في سبيل ذلك.

المصدر: وكالة مهر