اللواء سلامي: عملية طوفان الأقصى هي المرحلة الأولى من انهيار إسرائيل – موقع قناة المنار – لبنان
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October 16 2023 - 16:34

اللواء سلامي: عملية طوفان الأقصى هي المرحلة الأولى من انهيار إسرائيل

منذ 11 mins 16 October، 2023
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