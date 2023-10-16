عبداللهيان: فرصة الحلول السياسية تقترب من نهايتها واحتمال توسع الحرب على جبهات أخرى كبير جدا – موقع قناة المنار – لبنان
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October 16 2023 - 16:32

عبداللهيان: فرصة الحلول السياسية تقترب من نهايتها واحتمال توسع الحرب على جبهات أخرى كبير جدا

منذ 11 mins 16 October، 2023
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