طائرات العدو تشن غارات جديدة على قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 16 2023 - 10:30

طائرات العدو تشن غارات جديدة على قطاع غزة

منذ 13 mins 16 October، 2023
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