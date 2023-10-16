إعلام العدو: عدد الذين سيتم إجلاؤهم من المستوطنات الحدودية مع لبنان يصل الى أكثر من 10 آلاف لمدة قد تصل الى عدة أسابيع – موقع قناة المنار – لبنان
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إعلام العدو: عدد الذين سيتم إجلاؤهم من المستوطنات الحدودية مع لبنان يصل الى أكثر من 10 آلاف لمدة قد تصل الى عدة أسابيع
منذ 57 mins
16 October، 2023
عاجل
الحدود اللبنانية الفلسطينية
المستوطنات الحدودية
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