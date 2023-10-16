مكتب الإعلام الحكومي في غزة: لم نتلق حتى اللحظة اي اتصالات ‫او تأكيدات من الجانب المصري بشأن فتح معبر رفح اليوم – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
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October 16 2023 - 10:30

مكتب الإعلام الحكومي في غزة: لم نتلق حتى اللحظة اي اتصالات ‫او تأكيدات من الجانب المصري بشأن فتح معبر رفح اليوم

منذ 1 ساعة 16 October، 2023
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