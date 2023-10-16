المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: قصف مقر الدفاع المدني واستشهاد 5 من أفراده وإصابة 8 آخرين هو جريمة حرب تتطلب المساءلة والعقاب – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 16 2023 - 08:58

المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: قصف مقر الدفاع المدني واستشهاد 5 من أفراده وإصابة 8 آخرين هو جريمة حرب تتطلب المساءلة والعقاب

منذ 57 mins 16 October، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة