استمرار الغارات العنيفة والمستمرة دون توقف منذ 3 ساعات على قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 16 2023 - 04:24

استمرار الغارات العنيفة والمستمرة دون توقف منذ 3 ساعات على قطاع غزة

منذ 12 mins 16 October، 2023
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