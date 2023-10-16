‫الرئيس الاميركي جو بايدن: لا اعتقد ان نشر قواتنا ضروري في ‫المنطقة وسنوفر لـ “اسرائيل” كل ما تحتاجه – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 16 2023 - 04:24

‫الرئيس الاميركي جو بايدن: لا اعتقد ان نشر قواتنا ضروري في ‫المنطقة وسنوفر لـ “اسرائيل” كل ما تحتاجه

منذ 1 ساعة 16 October، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة