7 شهداء بقصف صهيوني استهدف مقرين للدفاع المدني في جنوب وشرق غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 16 2023 - 02:52

7 شهداء بقصف صهيوني استهدف مقرين للدفاع المدني في جنوب وشرق غزة

منذ 44 mins 16 October، 2023
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