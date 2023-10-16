‫مراسل المنار: شهداء وجرحى في قصف صهيوني استهدف سيارات ومقر ‫الدفاع المدني في مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 16 2023 - 02:52

‫مراسل المنار: شهداء وجرحى في قصف صهيوني استهدف سيارات ومقر ‫الدفاع المدني في مدينة غزة

منذ 49 mins 16 October، 2023
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