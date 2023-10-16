قوات الاحتلال تقتحم مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 16 2023 - 02:52

قوات الاحتلال تقتحم مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة

منذ 1 ساعة 16 October، 2023
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