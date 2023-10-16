مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة: احتياطي الوقود في جميع مستشفيات قطاع غزة يكفي لمدة 24 ساعة فقط – موقع قناة المنار – لبنان
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October 16 2023 - 02:52

مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة: احتياطي الوقود في جميع مستشفيات قطاع غزة يكفي لمدة 24 ساعة فقط

منذ 1 ساعة 16 October، 2023
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