كنعاني: الجمهورية الإسلامية كانت وستبقى سنداً للمقاومة ضد الاحتلال لتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني أمام الكيان الصهيوني المحتل – موقع قناة المنار – لبنان
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October 16 2023 - 01:18

كنعاني: الجمهورية الإسلامية كانت وستبقى سنداً للمقاومة ضد الاحتلال لتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني أمام الكيان الصهيوني المحتل

منذ 15 mins 16 October، 2023
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