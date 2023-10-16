‫البنتاغون يقول ان وزير الحرب الاميركي أكد لنظيره الصهيوني ‫التزام واشنطن بردع أي دولة او جهة تسعى الى تصعيد الحرب – موقع قناة المنار – لبنان
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October 16 2023 - 01:22

‫البنتاغون يقول ان وزير الحرب الاميركي أكد لنظيره الصهيوني ‫التزام واشنطن بردع أي دولة او جهة تسعى الى تصعيد الحرب

منذ 25 mins 16 October، 2023
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