أمين عام الأمم المتحدة: نحن على حافة الهاوية في الشرق الأوسط – موقع قناة المنار – لبنان
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October 16 2023 - 01:20

أمين عام الأمم المتحدة: نحن على حافة الهاوية في الشرق الأوسط

منذ 44 mins 16 October، 2023
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