مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية: المهاجم ارتكب جريمته وهو يردد عبارات معادية للمسلمين والفلسطينيين – موقع قناة المنار – لبنان
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October 16 2023 - 01:20

مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية: المهاجم ارتكب جريمته وهو يردد عبارات معادية للمسلمين والفلسطينيين

منذ 46 mins 16 October، 2023
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