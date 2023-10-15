قوة خاصة من العدو الإسرائيلي تقتحم مخيم عقبة جبر في أريحا بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 15 2023 - 23:48

قوة خاصة من العدو الإسرائيلي تقتحم مخيم عقبة جبر في أريحا بالضفة المحتلة

منذ 1 ساعة 15 October، 2023
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