‫القسام تستهدف مساء اليوم تل أبيب وضواحيها برشقات صاروخية ‫ومطار بن غوريون في اللد المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 15 2023 - 20:46

‫القسام تستهدف مساء اليوم تل أبيب وضواحيها برشقات صاروخية ‫ومطار بن غوريون في اللد المحتلة

منذ 50 mins 15 October، 2023
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