العدو الاسرائيلي يرتكب مجزرة بعائلتي الطويل والجمل في مخيم النصيرات بقطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 15 2023 - 19:16

العدو الاسرائيلي يرتكب مجزرة بعائلتي الطويل والجمل في مخيم النصيرات بقطاع غزة

منذ 28 mins 15 October، 2023
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