شهداء وعشرات الجرحى في قصف إسرائيلي لجمعية وسط رفح بغزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 15 2023 - 19:14

شهداء وعشرات الجرحى في قصف إسرائيلي لجمعية وسط رفح بغزة

منذ 45 mins 15 October، 2023
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