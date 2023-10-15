جيش العدو يقرر عزل المنطقة الحدودية لمسافة 4 كلم داخل الأراضي المحتلة بعد القصف على مستوطنة شتولا – موقع قناة المنار – لبنان
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October 15 2023 - 11:32
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جيش العدو يقرر عزل المنطقة الحدودية لمسافة 4 كلم داخل الأراضي المحتلة بعد القصف على مستوطنة شتولا
منذ 40 mins
15 October، 2023
عاجل
شتولا
طوفان الاقصى
عيتا الشعب
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