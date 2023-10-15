طوفان الاقصى | اليوم التاسع للعدوان.. 2329 شهيدًا و9 آلاف جريح في غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم الأحد عن ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 2329 والمصابين 9042.

ولليوم التاسع من العدوان، كثفت طائرات الاحتلال الاسرائيلي من استهداف منازل المدنيين في القطاع ما أسفر عن وقوع مئات الشهداء والجرحى.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة الليلة الماضية عن استشهاد 300 مواطن و800 اصابة في استمرار القصف الإسرائيلي على القطاع، وأكدت أنّ أكثر من 47 عائلة مُحيت بالكامل من السجل المدني بسبب المجازر الصهيونية.

وقال الدكتور اشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة إنّ استهداف الاحتلال الاسرائيلي للأحياء السكنية ادى الى استشهاد 300 مواطن واصابة 800 آخرين ومعظم الضحايا اطفال ونساء خلال 24 ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الداخلية في غزة عن استشهاد أكثر من 15 مواطنًا وعدد من المصابين جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلين، أحدهما لعائلة “فروانة” في تل الهوا بمدينة غزة، والآخر لعائلة “زنون” برفح جنوبي القطاع.

الفيديو | وصول المزيد من الشهداء الى المستشفيات بينهم أطفال من جراء العدوان على دير البلح والزوايدة في قطاع غزة







وقالت الوزارة إنّ طائرات الاحتلال قصفت مركز شرطة جباليا النزلة شمالي قطاع غزة ما أسفر عن تدميره بالكامل.

كما قصفت طائرات الاحتلال منزل عائلة حسونة في الزوايدة وسط القطاع ما اسفر عن استشهاد 6 مواطنين.

ضحايا مجزرة الفاخورة قرب معسكر جباليا شمال القطاع

بدوره، أدان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قرار الشركة الفرنسية المسؤولة عن القمر الصناعي Eutelsat حجب شارة قناة الأقصى الفضائية عن القمر ووقف بث القناة.

وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف “نرفض قرار الشركة الفرنسية، ونستنكر بشدّة سياسة تكميم أفواه الصحفيين الفلسطينيين ووسائل إعلامهم، والتي تأتي امتداداً لجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين ووسائل الإعلام وقتله 10 زملاء واستهداف عشرات المقار الإعلامية خلال عدوانه الحالي على قطاع غزة وتدمير منازل بعضهم وإصابة آخرين”.

واعتبر معروف أن الشركة الفرنسية، هو اصطفاف واضح إلى جانب الاحتلال ومساندة له في عدوانه ضد أبناء شعبنا المدنيين العزل، وهو قرار عنصري مخالف للأعراف والمواثيق الدولية، وللحق في حرية الرأي والتعبير، وهو حقّ أساسي من حقوق الإنسان تنصّ عليه المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وقال “نساند الزملاء الصحفيين في شبكة الأقصى الإعلامية ونقف معهم في مواجهة ورفض قرار الشركة الفرنسية، والذي جاء بضغط من اللوبي الصهيوني، ونوجه التحية إلى كل وسائل الإعلام العربية والدولية التي تروي الحقيقة للعالم وتفضح الاحتلال وجرائمه ضد المدنيين في قطاع غزة ونؤكد ضرورة مواصلة هذا الدور”.

وأكد معروف أنّ الإعلام الفلسطيني لن يبرح ولن يترك ساحة توثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الصامد، وستبقى التغطية الإعلامية مستمرة رغم كل الجرائم والقرارات التي تحاول منع الحقيقة مقابل السماح لوسائل الإعلام الصهيونية ببث سمومها وتزوير الروايات وقلب الحقائق.

المصدر: موقع المنار + وكالات فلسطينية