قوات الاحتلال تقتحم مخيم الجلزون شمال رام الله – موقع قناة المنار – لبنان
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October 15 2023 - 05:30

قوات الاحتلال تقتحم مخيم الجلزون شمال رام الله

منذ 55 mins 15 October، 2023
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