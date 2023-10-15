‫مراسل المنار: ارتفاع حصيلة الشهداء جراء الاستهداف الصهيوني ‫لمنزل غرب رفح الى 16 شهيد  – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 15 2023 - 04:00

‫مراسل المنار: ارتفاع حصيلة الشهداء جراء الاستهداف الصهيوني ‫لمنزل غرب رفح الى 16 شهيد 

منذ 34 mins 15 October، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة