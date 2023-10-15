‫مصدر عسكري سوري: العدو باعتداءاته على المطارات المدنية يثبت ‫أنه أصل الإرهاب والداعم الأكبر للتنظيمات الإرهابية  – موقع قناة المنار – لبنان
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October 15 2023 - 00:56

‫مصدر عسكري سوري: العدو باعتداءاته على المطارات المدنية يثبت ‫أنه أصل الإرهاب والداعم الأكبر للتنظيمات الإرهابية 

منذ 7 mins 15 October، 2023
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