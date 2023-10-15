‫مصدر عسكري سوري: العدوان الجديد هو تأكيد على النهج الإجرامي ‫لكيان الاحتلال والذي يتجسد اليوم بوضوح في جرائمه المتواصلة  – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 15 2023 - 00:56

‫مصدر عسكري سوري: العدوان الجديد هو تأكيد على النهج الإجرامي ‫لكيان الاحتلال والذي يتجسد اليوم بوضوح في جرائمه المتواصلة 

منذ 17 mins 15 October، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة