‫مصدر عسكري سوري: وقوع أضرار مادية في مطار حلب الدولي وخروجه ‫عن الخدمة نتيجة عدوان إسرائيلي نفذه من غرب اللاذقية  – موقع قناة المنار – لبنان
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October 15 2023 - 00:56

‫مصدر عسكري سوري: وقوع أضرار مادية في مطار حلب الدولي وخروجه ‫عن الخدمة نتيجة عدوان إسرائيلي نفذه من غرب اللاذقية 

منذ 17 mins 15 October، 2023
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