مدير الطيران المدني في سوريا: خروج مطار حلب الدولي عن الخدمة بعد تعرض المهبط لغارات العدو الإسرائيلي في موقعين – موقع قناة المنار – لبنان
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October 15 2023 - 00:56

مدير الطيران المدني في سوريا: خروج مطار حلب الدولي عن الخدمة بعد تعرض المهبط لغارات العدو الإسرائيلي في موقعين

منذ 29 mins 15 October، 2023
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