‫تجدد الغارات الصهيونية العنيفة على المناطق السكنية بقطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 15 2023 - 00:56

‫تجدد الغارات الصهيونية العنيفة على المناطق السكنية بقطاع غزة

منذ 57 mins 14 October، 2023
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