حركة حماس: ندين بشدة حجب قناة الأقصى ونعتبره محاولة للتغطية على جرائم الاحتلال باستهدافه الإعلام والصحفيين – موقع قناة المنار – لبنان
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October 14 2023 - 23:24

حركة حماس: ندين بشدة حجب قناة الأقصى ونعتبره محاولة للتغطية على جرائم الاحتلال باستهدافه الإعلام والصحفيين

منذ 1 ساعة 14 October، 2023
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