مراسل المنار: طائرات العدو الاسرائيلي تجدد قصف شمال وشرق قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 14 2023 - 20:22

مراسل المنار: طائرات العدو الاسرائيلي تجدد قصف شمال وشرق قطاع غزة

منذ 36 mins 14 October، 2023
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