الخيام شيّعت ابنها الشهيد المصور الزميل عصام عبدالله إلى مثواه الأخير – موقع قناة المنار – لبنان
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October 14 2023 - 14:14

الخيام شيّعت ابنها الشهيد المصور الزميل عصام عبدالله إلى مثواه الأخير

منذ 44 mins 14 October، 2023
شيّعت الخيام ابنها الشهيد المصور الزميل عصام عبدالله إلى مثواه الأخير
شيّعت الخيام ابنها الشهيد المصور الزميل عصام عبدالله إلى مثواه الأخير
لبنان

محمولًا على الأكفّ، وملفوفًا بعلم وطنه لبنان، شُيّع الزميل الشهيد عصام عبدالله. على أكف أهله حُمل عصام ومشى معه أصدقاؤه وأحباؤه وزملاؤه وأبناء بلدته الجنوبية الخيام المتاخمة لفلسطين. الخيام كانت نزهته الأخيرة قبل أن يوارى الثرى إلى مثواه الأخير، ترافقه هتافات “الموت لأميركا” و “الموت لاسرائيل”.

الشهيد الزميل عصام عبدالله
الشهيد الزميل عصام عبدالله

ونُقل جثمان المصور في وكالة “رويترز” من منزله إلى جبانة البلدة، حيث ووري الثرى عقب إقامة صلاة الجنازة.

وكان عبدالله قد استشهد اثر استهداف العدو الاسرائيلي له ولمجموعة من الصحافيين الذين كانوا يقومون بتغطية أحداث علما الشعب في الجنوب اللبناني، فأصيب الزميلان من فريق “قناة الجزيرة” كارمن جوخدار وإيلي براخيا، كما أصيبت مراسلة” وكالة الصحافة الفرنسية” كرستينا مصطفى عاصي، ومراسل وكالة “تسنيم” الإيرانية محمد حسن.

المصدر: موقع المنار

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