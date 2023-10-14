الخيام شيّعت ابنها الشهيد المصور الزميل عصام عبدالله إلى مثواه الأخير

محمولًا على الأكفّ، وملفوفًا بعلم وطنه لبنان، شُيّع الزميل الشهيد عصام عبدالله. على أكف أهله حُمل عصام ومشى معه أصدقاؤه وأحباؤه وزملاؤه وأبناء بلدته الجنوبية الخيام المتاخمة لفلسطين. الخيام كانت نزهته الأخيرة قبل أن يوارى الثرى إلى مثواه الأخير، ترافقه هتافات “الموت لأميركا” و “الموت لاسرائيل”.

بالفيديو | من مراسم تشييع الشهيد الاعلامي #عصام_العبدالله في بلدة الخيام #جنوب_لبنان pic.twitter.com/4Lz7yx17pz — قناة المنار (@TVManar1) October 14, 2023

الشهيد الزميل عصام عبدالله

ونُقل جثمان المصور في وكالة “رويترز” من منزله إلى جبانة البلدة، حيث ووري الثرى عقب إقامة صلاة الجنازة.

بالفيديو | اداء الصلاة على جثمان الشهيد الاعلامي #عصام_العبدالله في بلدة الخيام #جنوب_لبنان pic.twitter.com/DEKNhz12c2 — قناة المنار (@TVManar1) October 14, 2023

وكان عبدالله قد استشهد اثر استهداف العدو الاسرائيلي له ولمجموعة من الصحافيين الذين كانوا يقومون بتغطية أحداث علما الشعب في الجنوب اللبناني، فأصيب الزميلان من فريق “قناة الجزيرة” كارمن جوخدار وإيلي براخيا، كما أصيبت مراسلة” وكالة الصحافة الفرنسية” كرستينا مصطفى عاصي، ومراسل وكالة “تسنيم” الإيرانية محمد حسن.

المصدر: موقع المنار