‫اعلام العدو: عشرات القتلى والمصابين في سديروت بصواريخ حماس ‫من غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 14 2023 - 11:12

‫اعلام العدو: عشرات القتلى والمصابين في سديروت بصواريخ حماس ‫من غزة

منذ 35 mins 14 October، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة