‫القسام تقصف تحشدات لقوات الإحتلال في “جفار عام” شمال شرق ‫قطاع غزة برشقات صاروخية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 14 2023 - 11:12

‫القسام تقصف تحشدات لقوات الإحتلال في “جفار عام” شمال شرق ‫قطاع غزة برشقات صاروخية

منذ 35 mins 14 October، 2023
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