غارة اسرائيلية جديدة في محيط مستشفى شهداء الاقصى بالتزامن ‫مع وصول المزيد من جثامين الشهداء – موقع قناة المنار – لبنان
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October 14 2023 - 11:12

غارة اسرائيلية جديدة في محيط مستشفى شهداء الاقصى بالتزامن ‫مع وصول المزيد من جثامين الشهداء

منذ 36 mins 14 October، 2023
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